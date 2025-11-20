Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала текущего года и до октября, на пригородных поездах Красноярской железнодорожной сети было транспортировано около 45 тысяч домашних питомцев.

2025-11-20 09:12
В течение первых 10 месяцев 2025 года, около 44,9 тысячи домашних животных сопровождали своих владельцев в поездках на пригородных поездах Красноярской железнодорожной сети. Наиболее часто в путешествиях участвовали кошки и мелкие породы собак. Кроме того, пассажиры перевозили декоративных птиц, грызунов и кроликов.

Согласно правилам, маленькие домашние животные и птицы могут перемещаться в электричках в специальных переносках, контейнерах или клетках. Позволяется наличие питомцев в вагоне без переноски, но для собак требуется намордник и поводок.

Допускается транспортировка больших собак в намордниках и на поводке под присмотром их хозяев. Собаки-поводыри могут быть перевезены в пригородном поезде бесплатно.

Напоминаем, что билеты для перевозки домашних животных можно купить в пригородных кассах, у проводников в вагоне, через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», а также через чат-бота «Краспригород» в мессенджере Telegram.

Сведения о правилах и стоимости перевозки животных можно найти на веб-сайте компании «Краспригород», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

