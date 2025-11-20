Полностью устранено возгорание цистерн на участке Шамары – Кордон Свердловской железнодорожной линии.

01:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники железной дороги начали ремонтные работы.

В результате инцидента никто не пострадал, лесные пожары не были замечены. Было повреждено 400 метров контактной сети и железнодорожного пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост.

Неповрежденные цистерны были отбуксированы на станцию Кордон.

Перемещение пассажирских и пригородных поездов на участке Кунгур – Екатеринбург-Сортировочный было организовано по измененному маршруту через станции Пермь – Чусовская – Нижний Тагил – Екатеринбург, а поезд № 9 – через Кузино – Калино – Пермь.

Поезд № 802 «Финист» Пермь – Екатеринбург, отправляющийся 20 ноября, был отменен. Билеты пассажиров будут перевыпущены на поезд № 2 Москва – Владивосток, который отправится со станции Пермь-2 в 06:31 по местному времени 20 ноября. Пассажиры «Финиста» смогут сесть на поезд по паспорту.

Все изменения будут своевременно сообщены пассажирам посредством СМС.

Компания извиняется перед пассажирами за причиненные неудобства и делает все возможное, чтобы восстановить движение на участке в нормальном режиме.