Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Полностью устранено возгорание цистерн на участке Шамары – Кордон Свердловской железнодорожной линии.

2025-11-20 01:24
Полностью устранено возгорание цистерн на участке Шамары – Кордон Свердловской железнодорожной линии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники железной дороги начали ремонтные работы.

В результате инцидента никто не пострадал, лесные пожары не были замечены. Было повреждено 400 метров контактной сети и железнодорожного пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост.

Неповрежденные цистерны были отбуксированы на станцию Кордон.

Перемещение пассажирских и пригородных поездов на участке Кунгур – Екатеринбург-Сортировочный было организовано по измененному маршруту через станции Пермь – Чусовская – Нижний Тагил – Екатеринбург, а поезд № 9  – через Кузино – Калино – Пермь.

Поезд № 802 «Финист» Пермь – Екатеринбург, отправляющийся 20 ноября, был отменен. Билеты пассажиров будут перевыпущены на поезд № 2 Москва – Владивосток, который отправится со станции Пермь-2 в 06:31 по местному времени 20 ноября. Пассажиры «Финиста» смогут сесть на поезд по паспорту.

Все изменения будут своевременно сообщены пассажирам посредством СМС.

Компания извиняется перед пассажирами за причиненные неудобства и делает все возможное, чтобы восстановить движение на участке в нормальном режиме.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru