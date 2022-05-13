«Байкальский экспресс» вернется на Кругобайкальскую железную дорогу в июле

16:39

Отправиться в поездку по Кругобайкальской железной дороге на выходные можно будет этим летом: туристические поезда № 928/927 и № 926/925 под общим названием «Байкальский экспресс» возвращаются на маршруты Иркутск – Слюдянка-1 – Байкал – Иркутск и Улан-Удэ – Слюдянка-1 – Байкал – Иркутск – Улан-Удэ. Они будут курсировать с 1 июля по 9 сентября, отправляясь из Иркутска или Улан-Удэ вечером в пятницу и возвращаясь обратно в воскресенье.

В рамках поездки путешественники совершат экскурсию по Кругобайкальской железной дороге на поезде на паровозной тяге: увидят железнодорожные тоннели и системы водоотвода, аналогов которым нет в мире, посетят станцию Байкал и прогуляются по берегу озера. При желании путешественники смогут самостоятельно посетить поселок Листвянка, добравшись до него на пароме.

Состав поезда сформирован из купейных вагонов, каждый из которых оборудован душевой кабиной, сервисными зонами и другими удобствами, необходимыми в путешествии. В туалетных комнатах установлены сенсорные краны для бесконтактной подачи воды, а также электросушилки для рук. Для пассажиров будет работать вагон-ресторан.

Напомним, что туристические поезда под общим названием «Байкальский экспресс» курсировали в марте 2022 года. Поезда отправлялись практически с полной загрузкой. В них путешествовали туристы не только из Иркутска и Улан-Удэ, но и из Екатеринбурга, Челябинска, Москвы и других городов.

Оформить проездные документы на «Байкальский экспресс» можно на сайте ОАО «ЖД» и с помощью официального мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в кассах. При покупке билетов онлайн необходимо задать на странице поиска маршрут Иркутск-Пассажирский – Иркутск-Пассажирский-Туристический или Улан-Удэ – Улан-Удэ-Туристический.

Подробная информация о туристических маршрутах представлена на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».