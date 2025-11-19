Учебный полигон Алатырского железнодорожного техникума был модернизирован Горьковской магистралью.

15:46

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Модернизация учебного полигона Алатырского техникума железнодорожного транспорта, который является филиалом Приволжского государственного университета путей сообщения Чувашской республики, была успешно завершена Горьковской магистралью.

Комиссия, возглавляемая главным инженером Горьковской железной дороги Андреем Ищенко, провела оценку оборудования учебно-производственного полигона техникума, посетила учебные классы и мастерские, и встретилась с руководством учебного заведения.

«Модернизация полигона значительно улучшит материально-техническую базу техникума и повысит качество подготовки студентов к профессиональной работе на железнодорожном транспорте», - заявил Андрей Ищенко.

В процессе модернизации сотрудниками магистрали была выполнена укладка нового железнодорожного пути со стрелочным переводом, над которым установлен макет контактной сети с воздушной стрелкой и разъединителями. Этот объект имеет важное значение для учебного заведения в связи с введением новой специальности и подготовки энергетиков на базе филиала.

Также был реконструирован железнодорожный переезд, оснащенный современными устройствами безопасности: шлагбаумами, устройством заграждения, светофорами и звуковой сигнализацией, пешеходным переходом. Был отремонтирован пост дежурного по переездам с рабочим пультом управления.

В рамках модернизации была произведена замена деревянных шпал и брусьев стрелочного перевода, установлены различные рельсовые скрепления, отремонтированы помещение дежурного по станции и кабинеты управления движением. Теперь на путях расположены тележка грузового вагона, колесная пара грузового вагона и полувагон.

Процесс оснащения техникума современным оборудованием продолжается. В ближайшее время парк подвижного состава на учебном полигоне пополнится пассажирским вагоном и маневровым локомотивом серии ЧМЭ3.

Обновление учебного полигона было выполнено к 95-летию техникума. Основная задача этих мероприятий - улучшение уровня профессиональной подготовки будущих работников железной дороги, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.