В калининградских поездах "Ласточка" теперь можно оплатить проезд по геолокации через мобильное приложение "ПроTранспорт+" для студентов Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

15:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках экспериментального проекта на Калининградской железнодорожной линии студенты Балтийского федерального университета имени И. Канта получили возможность оплачивать льготный проезд в электропоездах "Ласточка", следующих по зеленоградскому и светлогорскому маршрутам, через мобильное приложение "ПроTранспорт+".

Калининградская пригородная пассажирская компания провела работу по расширению функционала приложения для использования его студентами. Фокус-группа из БФУ им. И. Канта помогла разработчикам проверить удобство использования цифрового сервиса.

Сейчас система покупки билетов с использованием геолокации доступна для 11 тыс. студентов университета, у которых есть подтвержденный на "Госуслугах" электронный студенческий билет. Для использования сервиса им нужно установить мобильное приложение "ПроТранспорт+", зарегистрироваться в нем и добавить в профиль информацию о льготе. В будущем планируется подключить к сервису студентов из других высших и средних профессиональных образовательных учреждений региона.

Мобильное приложение "ПроТранспорт+" позволяет покупать проездные билеты в несколько кликов, используя определение геолокации на станциях и остановках. С момента запуска цифрового сервиса в пригородных поездах Калининградской железной дороги, в июне 2024 года, пассажирами было куплено 17 тыс. билетов, из них 9,2 тыс. билетов было приобретено в период с января по октябрь текущего года, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.