Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В калининградских поездах "Ласточка" теперь можно оплатить проезд по геолокации через мобильное приложение "ПроTранспорт+" для студентов Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

2025-11-19 15:30
В калининградских поездах
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках экспериментального проекта на Калининградской железнодорожной линии студенты Балтийского федерального университета имени И. Канта получили возможность оплачивать льготный проезд в электропоездах "Ласточка", следующих по зеленоградскому и светлогорскому маршрутам, через мобильное приложение "ПроTранспорт+".

Калининградская пригородная пассажирская компания провела работу по расширению функционала приложения для использования его студентами. Фокус-группа из БФУ им. И. Канта помогла разработчикам проверить удобство использования цифрового сервиса.

Сейчас система покупки билетов с использованием геолокации доступна для 11 тыс. студентов университета, у которых есть подтвержденный на "Госуслугах" электронный студенческий билет. Для использования сервиса им нужно установить мобильное приложение "ПроТранспорт+", зарегистрироваться в нем и добавить в профиль информацию о льготе. В будущем планируется подключить к сервису студентов из других высших и средних профессиональных образовательных учреждений региона.

Мобильное приложение "ПроТранспорт+" позволяет покупать проездные билеты в несколько кликов, используя определение геолокации на станциях и остановках. С момента запуска цифрового сервиса в пригородных поездах Калининградской железной дороги, в июне 2024 года, пассажирами было куплено 17 тыс. билетов, из них 9,2 тыс. билетов было приобретено в период с января по октябрь текущего года, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru