Услуга организации грузоперевозок по индивидуальному расписанию становится все более востребованной на Юго-Восточной железной дороге.

С января по октябрь 2025 года ЮВЖД отправила 755 грузовых составов по индивидуально разработанному расписанию, что в 10 раз больше, чем количество таких отправлений за тот же период в прошлом году (72 поезда). Это позволило дополнительно перевезти около 3 миллионов тонн железной руды, металлов и строительных материалов.
Грузовые поезда следовали по 17 маршрутам. Самыми популярными стали:
Основные преимущества данного сервиса перевозки грузов отдельными составами по индивидуально разработанному расписанию включают уменьшение времени в пути и сроков доставки грузов, снижение затрат на перевозки, а также гарантию своевременного отгруза продукции, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.