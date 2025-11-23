Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Услуга организации грузоперевозок по индивидуальному расписанию становится все более востребованной на Юго-Восточной железной дороге.

2025-11-23 18:36
Услуга организации грузоперевозок по индивидуальному расписанию становится все более востребованной на Юго-Восточной железной дороге.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года ЮВЖД отправила 755 грузовых составов по индивидуально разработанному расписанию, что в 10 раз больше, чем количество таких отправлений за тот же период в прошлом году (72 поезда). Это позволило дополнительно перевезти около 3 миллионов тонн железной руды, металлов и строительных материалов.

Грузовые поезда следовали по 17 маршрутам. Самыми популярными стали:

  • Новолипецк – Новороссийск, Туапсе;
  • Павловск-Воронежский (Воронежская область) – Валуйки, Алексеевка (Белгородская область);
  • Стойленская (Белгородская область) – Курбакинская (Курская область).

Основные преимущества данного сервиса перевозки грузов отдельными составами по индивидуально разработанному расписанию включают уменьшение времени в пути и сроков доставки грузов, снижение затрат на перевозки, а также гарантию своевременного отгруза продукции, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru