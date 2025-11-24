Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Число нарушений правил дорожного движения на перекрестках Горьковского шоссе с января по октябрь текущего года уменьшилось на 19%

2025-11-24 15:44
В январе-октябре 2025 года на переездах Горьковской железной дороги было зафиксировано на 19% меньше нарушений ПДД автоводителями, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего было зарегистрировано 190 случаев.

За 10 месяцев текущего года на переездах этой магистрали произошло 7 аварий с участием автомобилей и поездов, в результате которых получили травмы 4 человека. В сравнении, в январе-октябре 2024 года было 17 ДТП, в которых пострадали 18 человек.

Для предотвращения аварий на железной дороге проводится комплексная программа, направленная на улучшение безопасности движения поездов и предотвращение ДТП на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя мониторинг состояния переездов, их ремонт и модернизацию, а также установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. За 10 месяцев сотрудниками магистрали совместно с правоохранительными органами было проведено около 1,7 тыс. рейдов для выявления нарушителей, в ходе которых более 181 тыс. автоводителей были проинструктированы о правилах пересечения железнодорожных путей.

Служба корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.

