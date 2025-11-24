С января по октябрь 2025 года Горьковская железная дорога разработала 14 новых расписаний для грузовых поездов.

13:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года на Горьковской железнодорожной магистрали было введено в эксплуатацию 14 новых маршрутов для грузовых поездов, работающих по расписанию, согласованному с заказчиками. За указанный период было отправлено свыше 250 таких составов, что позволило перевезти дополнительно 193 тыс. тонн грузов.

Отправление грузовых поездов по индивидуально разработанному расписанию является одной из наиболее востребованных услуг, предлагаемых клиентам холдинга в области грузоперевозок.

В частности, в Кировской области начались перевозки грузов в контейнерах с последующей отправкой на экспорт с различных станций до станций Новороссийск, Мыс Астафьева, Самур и Астара. Во Владимирской области грузы отправляются со станции Юрьевец до станций Наушки и Мыс Чуркин, а также внутри региона - со станции Владимир до станции Хабаровск-2. В Чувашии также осуществляются внутрирегиональные перевозки со станции Чебоксары до станции Карталы-1.

В Нижегородской области начались экспортные перевозки контейнеров со станции Доскино до станции Красная Речка. В Татарстане, Пермском крае и Удмуртии также запущены новые маршруты для контейнерных перевозок. Кроме того, был запущен "грузовой экспресс" по маршруту Яр - Тихоново, сообщила пресс-служба ГЖД.