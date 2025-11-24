С января более 6 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку на станциях Красноярской железной дороги.

10:04

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года 6370 пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались специализированными услугами на территории крупных станций Красноярской железной дороги. Это на 13% больше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Больше всего обращений в центр поддержки мобильности было в Красноярске (3973), Абакане (1273) и Ачинске (632). Посетители станций Боготол, Мариинск, Заозёрная и Канск-Енисейский также пользовались этой услугой.

Персонал станций предоставляет полный набор необходимой поддержки: встречают и сопровождают пассажиров с ограниченной мобильностью, помогают при покупке билетов, сдаче багажа и посадке в поезд. При необходимости предоставляются кресло-коляска или каталка для лежачих больных.

Все услуги предоставляются бесплатно.

КрасЖД постоянно стремится улучшить условия и увеличить доступность поездок для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В этом году на станции Енисей был открыт специализированный зал ожидания для пассажиров с ограниченной мобильностью. В нем есть места для слабослышащих и слабовидящих пассажиров, зарядные устройства для электрокресел, тактильно-сенсорный видеотерминал, индукционная петля и кнопка вызова персонала, который при необходимости окажет ситуационную помощь.

Отметим: Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Получить детальную информацию об услугах, подать заявку на сопровождение и помощь и забронировать места в поездах дальнего следования можно онлайн в разделе «Центр поддержки мобильности» на сайте ОАО «РЖД» (в подразделе «Помощь на станциях») или по телефону: 8 (800) 775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.