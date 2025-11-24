Вводятся дополнительные станции для двух пригородных поездов в Нижегородской области.

09:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С декабря 2025 года Горьковская железная дорога и АО «ВВППК» внедрят дополнительные остановки для двух пригородных поездов, которые следуют по маршрутам в Нижегородской области.

Так, с 1 декабря поезд № 6803, следующий из Нижнего Новгорода в Металлист, будет делать остановку на о. п. Выболово в 18:38. Поезд отправится из Нижнего Новгорода в 17:27 и прибудет на конечную станцию в 19:21.

С 7 декабря электричка № 6725/6726, курсирующая из Пильны в Нижний Новгород, будет останавливаться на станции Перевозская в 19:18. Этот поезд ходит по воскресеньям, отправляется из Пильны в 18:10 и прибывает в Нижний Новгород в 21:43.

Стоит отметить, что на данном участке электричка Пильна – Нижний Новгород выполняет функцию дублера межрегионального поезда Казань – Нижний Новгород, обеспечивая высокий спрос среди жителей региона, которые возвращаются в областной центр к началу рабочей недели.

Эти изменения направлены на улучшение качества обслуживания пассажиров и увеличение транспортной доступности Нижнего Новгорода для жителей Нижегородской области.

Подробную информацию о текущем расписании пригородных поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.