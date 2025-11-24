Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Вводятся дополнительные станции для двух пригородных поездов в Нижегородской области.

2025-11-24 09:55
Вводятся дополнительные станции для двух пригородных поездов в Нижегородской области.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С декабря 2025 года Горьковская железная дорога и АО «ВВППК» внедрят дополнительные остановки для двух пригородных поездов, которые следуют по маршрутам в Нижегородской области.

Так, с 1 декабря поезд № 6803, следующий из Нижнего Новгорода в Металлист, будет делать остановку на о. п. Выболово в 18:38. Поезд отправится из Нижнего Новгорода в 17:27 и прибудет на конечную станцию в 19:21.

С 7 декабря электричка № 6725/6726, курсирующая из Пильны в Нижний Новгород, будет останавливаться на станции Перевозская в 19:18. Этот поезд ходит по воскресеньям, отправляется из Пильны в 18:10 и прибывает в Нижний Новгород в 21:43.

Стоит отметить, что на данном участке электричка Пильна – Нижний Новгород выполняет функцию дублера межрегионального поезда Казань – Нижний Новгород, обеспечивая высокий спрос среди жителей региона, которые возвращаются в областной центр к началу рабочей недели.

Эти изменения направлены на улучшение качества обслуживания пассажиров и увеличение транспортной доступности Нижнего Новгорода для жителей Нижегородской области.

Подробную информацию о текущем расписании пригородных поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru