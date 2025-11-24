Приглашаем представителей местных СМИ пройти аккредитацию для освещения события приезда Поезда Деда Мороза на Восточно-Сибирскую железнодорожную линию.

Приглашаем представителей региональных СМИ аккредитоваться для освещения приезда Поезда Деда Мороза, который с 30 ноября по 3 декабря 2025 года будет останавливаться на пяти станциях Восточно-Сибирской железной дороги:
|
Дата
|
День недели
|
Станция
|
Время прибытия
|
Время отправления
|
Время мероприятия
|
30.11.25
|
вс
|
Улан-Удэ
|
12:40
|
20:40
|
12:40–20:40
|
01.12.25
|
пн
|
Слюдянка-1
|
08:00
|
11:00
|
08:00–11:00
|
02.12.25
|
вт
|
Иркутск–Пассажирский
|
10:00
|
19:00
|
10:00–19:00
|
03.12.25
|
ср
|
Залари
|
09:05
|
11:00
|
09:05–11:00
|
03.12.25
|
ср
|
Нижнеудинск
|
16:00
|
21:05
|
16:00–21:05
Просим всех, кто намерен освещать поездку поезда в СМИ или социальных сетях, до 27 ноября 2025 года предоставить в службу корпоративных коммуникаций ВСЖД следующую информацию:
Просим отправлять информацию через мессенджеры, привязанные к телефонам:
При проведении фото- и видеосъемки на платформе и в поезде необходимо обеспечить свободный обзор для зрителей. Дед Мороз и его команда не предоставляют интервью! Просим не мешать им работать с детьми и не подходить с микрофонами!
Все аккредитованные журналисты должны иметь бейдж, выданный службой корпоративных коммуникаций ВСЖД.
Количество журналистов, которые могут посетить вагоны анимационной программы № 8 «Сказочная деревня», № 9 «Резиденция Деда Мороза», № 10 «Буфет», вагон № 4 «Театр кукол» и № 5 «Вагон Снежной Королевы» ограничено: строго не более 3 человек (2 камеры) вместе с первыми двумя группами детей.
Вход в поезд в Улан-Удэ производится с двумя первыми группами детей в 13:20 и 13:40, в Слюдянке – в 08:40 и 09:00, в Иркутске – в 10:40 и 11:00, в Нижнеудинске – в 16:40 и 17:00.
Также предусмотрено неограниченное посещение вагонов № 12 «Вагон-лавка» и №№ 13, 14 «Вагон-ресторан», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.