Приглашаем представителей местных СМИ пройти аккредитацию для освещения события приезда Поезда Деда Мороза на Восточно-Сибирскую железнодорожную линию.

Приглашаем представителей региональных СМИ аккредитоваться для освещения приезда Поезда Деда Мороза, который с 30 ноября по 3 декабря 2025 года будет останавливаться на пяти станциях Восточно-Сибирской железной дороги:

Дата День недели Станция Время прибытия Время отправления Время мероприятия 30.11.25 вс Улан-Удэ 12:40 20:40 12:40–20:40

(8 часов) 01.12.25 пн Слюдянка-1 08:00 11:00 08:00–11:00

(3 часа) 02.12.25 вт Иркутск–Пассажирский 10:00 19:00 10:00–19:00

(9 часов) 03.12.25 ср Залари 09:05 11:00 09:05–11:00

(2 часа) 03.12.25 ср Нижнеудинск 16:00 21:05 16:00–21:05

(5 часов)

Просим всех, кто намерен освещать поездку поезда в СМИ или социальных сетях, до 27 ноября 2025 года предоставить в службу корпоративных коммуникаций ВСЖД следующую информацию:

фамилию, имя, отчество;

должность и организацию, которую представляете;

контактный телефон.

Просим отправлять информацию через мессенджеры, привязанные к телефонам:

В Улан-Удэ контактное лицо - Калашников Виталий Сергеевич, телефон для связи +7 (983) 436-76-11;

В Слюдянке - Калачева Людмила Юрьевна, номер телефона +7 (924) 700-97-65;

В Иркутске - Демиденко Маргарита Владимировна, телефон +7 (950) 110-21-12;

В Нижнеудинске - Лихачева Мария Рудольфовна, номер для связи + 7 (950) 056-47-07.

При проведении фото- и видеосъемки на платформе и в поезде необходимо обеспечить свободный обзор для зрителей. Дед Мороз и его команда не предоставляют интервью! Просим не мешать им работать с детьми и не подходить с микрофонами!

Все аккредитованные журналисты должны иметь бейдж, выданный службой корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Количество журналистов, которые могут посетить вагоны анимационной программы № 8 «Сказочная деревня», № 9 «Резиденция Деда Мороза», № 10 «Буфет», вагон № 4 «Театр кукол» и № 5 «Вагон Снежной Королевы» ограничено: строго не более 3 человек (2 камеры) вместе с первыми двумя группами детей.

Вход в поезд в Улан-Удэ производится с двумя первыми группами детей в 13:20 и 13:40, в Слюдянке – в 08:40 и 09:00, в Иркутске – в 10:40 и 11:00, в Нижнеудинске – в 16:40 и 17:00.

Также предусмотрено неограниченное посещение вагонов № 12 «Вагон-лавка» и №№ 13, 14 «Вагон-ресторан», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.