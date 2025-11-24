Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Приглашаем представителей местных СМИ пройти аккредитацию для освещения события приезда Поезда Деда Мороза на Восточно-Сибирскую железнодорожную линию.

2025-11-24 09:47
Приглашаем представителей региональных СМИ аккредитоваться для освещения приезда Поезда Деда Мороза, который с 30 ноября по 3 декабря 2025 года будет останавливаться на пяти станциях Восточно-Сибирской железной дороги:

Дата

День недели

Станция

Время прибытия

Время отправления

Время мероприятия

30.11.25

вс

Улан-Удэ

12:40

20:40

12:40–20:40
(8 часов)

01.12.25

пн

Слюдянка-1

08:00

11:00

08:00–11:00
(3 часа)

02.12.25

вт

Иркутск–Пассажирский

10:00

19:00

10:00–19:00
(9 часов)

03.12.25

ср

Залари

09:05

11:00

09:05–11:00
(2 часа)

03.12.25

ср

Нижнеудинск

16:00

21:05

16:00–21:05
(5 часов)

 

Просим всех, кто намерен освещать поездку поезда в СМИ или социальных сетях, до 27 ноября 2025 года предоставить в службу корпоративных коммуникаций ВСЖД следующую информацию:

  • фамилию, имя, отчество;
  • должность и организацию, которую представляете;
  • контактный телефон.

Просим отправлять информацию через мессенджеры, привязанные к телефонам:

  • В Улан-Удэ контактное лицо - Калашников Виталий Сергеевич, телефон для связи +7 (983) 436-76-11;
  • В Слюдянке - Калачева Людмила Юрьевна, номер телефона +7 (924) 700-97-65;
  • В Иркутске - Демиденко Маргарита Владимировна, телефон +7 (950) 110-21-12;
  • В Нижнеудинске - Лихачева Мария Рудольфовна, номер для связи + 7 (950) 056-47-07.

При проведении фото- и видеосъемки на платформе и в поезде необходимо обеспечить свободный обзор для зрителей. Дед Мороз и его команда не предоставляют интервью! Просим не мешать им работать с детьми и не подходить с микрофонами!

Все аккредитованные журналисты должны иметь бейдж, выданный службой корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Количество журналистов, которые могут посетить вагоны анимационной программы № 8 «Сказочная деревня», № 9 «Резиденция Деда Мороза», № 10 «Буфет», вагон № 4 «Театр кукол» и № 5 «Вагон Снежной Королевы» ограничено: строго не более 3 человек (2 камеры) вместе с первыми двумя группами детей.

Вход в поезд в Улан-Удэ производится с двумя первыми группами детей в 13:20 и 13:40, в Слюдянке – в 08:40 и 09:00, в Иркутске – в 10:40 и 11:00, в Нижнеудинске – в 16:40 и 17:00.

Также предусмотрено неограниченное посещение вагонов № 12 «Вагон-лавка» и №№ 13, 14 «Вагон-ресторан», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

