В связи с ремонтом пути на перегоне Пермь-1 – Балмошная временно изменяется расписание некоторых пригородных поездов

В связи с проведением капитального ремонта пути двухпутного перегона Пермь-1 – Балмошная (расположен в границах Пермской городской агломерации) с 17 по 23 мая изменяется расписание некоторых пригородных поездов Горнозаводского направления. На период ремонтных работ движение будет осуществляться по одному пути.
С 17 по 23 мая сокращен маршрут пригородных поездов:
Отменяются пригородные поезда:
Также с 17 по 23 мая изменяется время отправления или прибытия у некоторых пригородных поездов (из Перми до станций Голованово, Левшино, Чусовская, Углеуральская, Кизел, Лысьва). С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте перевозчика – АО «Пермская пригородная компания» или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».
Капитальный ремонт пути перегона Пермь-1 – Балмошная предусматривает укладку бесстыкового («бархатного») пути на железобетонном основании взамен деревянного. Такой путь позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезда по нему движутся практически бесшумно, и имеет больший срок эксплуатации, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.