2022-05-13 14:17
В связи с ремонтом пути на перегоне Пермь-1 – Балмошная временно изменяется расписание некоторых пригородных поездов
В связи с проведением капитального ремонта пути двухпутного перегона Пермь-1 – Балмошная (расположен в границах Пермской городской агломерации) с 17 по 23 мая изменяется расписание некоторых пригородных поездов Горнозаводского направления. На период ремонтных работ движение будет осуществляться по одному пути.

С 17 по 23 мая сокращен маршрут пригородных поездов:

  • № 6014 Краснокамск – Голованово следует до станции Пермь-2;
  • № 6011 Голованово – Краснокамск отправляется со станции Пермь-2;
  • № 6293 Дивья – Пермь-2 следует до станции Пермь-1;
  • № 6296 Пермь-2 – Дивья отправляется со станции Пермь-1 (на 22 минуты раньше);
  • № 6291 Ярино – Пермь-2 следует до станции Балмошная;
  • № 6295 Дивья – Пермь-2 следует до станции Балмошная.

Отменяются пригородные поезда:

  • № 6220 Пермь-2 – Комарихинская;
  • № 6219 Комарихинская – Пермь-2;
  • № 6135 Левшино – Пермь-2;
  • № 6132 Пермь-2 – Левшино;
  • № 6126 Пермь-2 – Левшино;
  • № 6131 Левшино – Пермь-2;
  • № 6130 Пермь-2 – Левшино;
  • № 6133 Левшино – Пермь-2.

Также с 17 по 23 мая изменяется время отправления или прибытия у некоторых пригородных поездов (из Перми до станций Голованово, Левшино, Чусовская, Углеуральская, Кизел, Лысьва). С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте перевозчика – АО «Пермская пригородная компания» или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Капитальный ремонт пути перегона Пермь-1 – Балмошная предусматривает укладку бесстыкового («бархатного») пути на железобетонном основании взамен деревянного. Такой путь позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезда по нему движутся практически бесшумно, и имеет больший срок эксплуатации, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

