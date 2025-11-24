Сто лет тому назад, первый железнодорожный состав прибыл в столицу Хакасии.

23 ноября 1925 года на станцию Абакан, которая находилась в 3 км от хакасского села Усть-Абаканское, прибыл первый поезд. Паровоз с пассажирскими вагонами прибыл из Ачинска (Красноярский край) в будущую столицу Республики Хакасии. Поезд преодолел расстояние в 459 км по Ачинско-Минусинской железной дороге (участок КрасЖД Ачинск – Ужур – Абакан) за почти сутки.

Это событие было настолько значимым, что день прибытия поезда, понедельник, объявили выходным. Жители села Усть-Абаканское приветствовали прибывший состав аплодисментами на перроне. Через 6 лет село получило статус города, и на карте России появился город Абакан.

С началом регулярного движения поездов началось индустриальное освоение южных территорий Сибири: Хакасия получила доступ к Транссибу, заменив долгий водный путь по Енисею. Это способствовало разработке месторождений и появлению новых предприятий. Из региона отправлялись вагоны с углем, рудой, шерстью, кожей и другими товарами.

Во время Великой Отечественной войны в Абакане формировались эшелоны с грузами для фронта, по железной дороге в республику прибывали раненые солдаты и эвакуированные жители.

В 70-80-х годах XX века благодаря развитому железнодорожному сообщению в Хакасии были построены такие промышленные гиганты, как Саяно-Шушенская ГЭС, Саяногорский алюминиевый завод, Абаканвагонмаш.

Сегодня Абакан является самой большой и быстро развивающейся станцией на юге Сибири в рамках Красноярской железной дороги: это ключевой логистический узел, который соединяет в железнодорожное "кольцо" Южный ход КрасЖД Междуреченск – Тайшет с Ачинско-Минусинским и Транссибирским участками.

В 2013 году на железнодорожной станции был создан новый парк для обработки и приема транзитных поездов, движущихся на восток. В 2019 году был открыт новый вокзал, а в 2024 году была построена новая специализированная площадка размером 5,5 тыс. кв. м для обработки контейнеров большого тоннажа.

Станция Абакан ежедневно обслуживает десятки поездов различных категорий - грузовые, контейнерные, пассажирские. Отсюда происходит отправка региональной продукции, включая экспорт в Китай и страны АТР, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.