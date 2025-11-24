Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Станционная инфраструктура Забайкальской железной дороги была модернизирована для улучшения безопасности пассажиров.

2025-11-24 09:22
На станциях Забайкальской железной дороги был проведен годовой набор работ по приведению инфраструктуры станций в соответствие с требованиями безопасности.

Особое внимание было уделено путям прохода через железнодорожные пути. Для предотвращения риска травматизма граждан было уложено 539,6 куб. м покрытия, установлено и заменено 632 погонных метра настила на 26 станциях в Забайкальском крае (Баляга, Хохотуй, Бада, Жипхеген, Харагун, Могзон, Гонгота, Кука, Жипковщина, Адриановка, Бурятская, Могойтуй, Ага, Степь, Оловянная, Борзя, Куэнга, Жирикен, Арчикой, Ульякан, Урюм, Нанагры, Пеньковая, Германовский, Малые Ковали) и 8 – в Амурской области (Гудачи, Гонжа, Дактуй, Тыгда, Томичи, Возжаевка, Поярково, Райчихинск).

Также было установлено 452 указательных и предупреждающих знака, включая «Зона ограниченной видимости», «Осторожно, поезд» и «Осторожно, автомобиль», отремонтировано 15 ограждений и барьеров.

В 2025 году для улучшения освещения железнодорожных станций в темное время суток был выполнен монтаж и замена 997 светильников.

Кроме того, на Забайкальской железной дороге продолжается реализация программы оснащения системами оповещения и сигнализации, в рамках которой установлено 179 таких систем, сообщила служба корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.

