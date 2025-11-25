Загрузка зерновых на Юго-Восточной железнодорожной линии увеличилась почти на 30% в октябре.

17:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В октябре с железнодорожных станций ЮВЖД было доставлено около 760 тысяч тонн зерна для потребителей в России и за ее пределами, что на 28,7% превышает показатель за тот же период предыдущего года.

Такой рост объясняется, в частности, перенаправлением части зерновых грузов с южных портов (Азово-Черноморский бассейн) на северо-запад страны. В прошлом месяце на терминалы станций Высоцк и Лужская (Ленинградская область) было отправлено свыше 1 тысячи вагонов, перевезших 80,2 тысячи тонн зерна, что в 2,3 раза больше, чем в октябре 2024 года.

За десять месяцев общий объем погрузки зерна на ЮВЖД достиг 3,2 миллиона тонн, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЮВЖД.