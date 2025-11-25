В 2025 году Северная магистраль привлекла более 3,3 тыс. молодых специалистов в области железнодорожного транспорта.

16:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на Северную железнодорожную линию прибыло более 3,3 тыс. молодых работников железной дороги, из которых более 2,5 тыс. занимают рабочие позиции. Среди них, 277 имеют высшее образование, а 1371 - среднее профессиональное. В этом году обучение завершили 288 молодых сотрудников.

«Мы стремимся привлечь на наши предприятия молодых, творческих и ответственных работников. Для них предусмотрены возможности карьерного роста, личностного развития и участия в общественной деятельности. Целеустремленные и мотивированные сотрудники могут стать руководителями уже в молодом возрасте, вести за собой команды и вносить изменения в компанию», - заявил глава СЖД Рашид Сайбаталов.

Для новых сотрудников компании традиционно организуются дни адаптации молодого работника. В этом году мероприятия проходят с 11 по 27 ноября в территориальных отделениях СЖД в Ярославле, Вологде, Архангельске, Сосногорске и Котласе. В рамках дня адаптации проводятся встречи с руководством дороги, руководителями предприятий и регионов, молодежными активистами.

Молодые специалисты более подробно знакомятся с корпоративной культурой и возможностями, которые предлагает работодатель в области профессионального развития и социальных льгот. Так, тем, кто пришел работать на железную дорогу в год получения диплома о профессиональном образовании, присваивается статус молодого специалиста, им предоставляется комплексная поддержка, включая материальную, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.