На станции Петелино в Подмосковье пешеходный переход оснащен передовой системой.

2025-11-25 14:36
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станции Петелино Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), расположенной в Подмосковье, был установлен одноуровневый пешеходный переход с новой инновационной системой, повышающей его видимость в темное время суток. Это особо важно в осенне-зимний период, когда световой день укорачивается. Система включает в себя антивандальную самоподогревающуюся подсветку, встроенную в покрытие перехода, и светящиеся информационные табло, расположенные на подходе к переходу. Также были заменены уличные светильники на светодиодные, которые теперь также освещают пешеходный переход, делая его еще более заметным.

В дополнение к этому, в систему были интегрированы громкоговорители, которые предупреждают пешехода о приближении к железнодорожным путям и необходимости быть бдительным и осторожным при переходе.

В рамках реализации данного инновационного проекта на станции Петелино было также заменено асфальтное покрытие на подходах к переходу, установлено ограждение, предотвращающее выход пешеходов на пути в непредусмотренных местах, и обустроены пандусы для людей с ограниченными возможностями.

Все эти меры направлены на повышение безопасности пешеходов, которые пересекают железнодорожные пути по одноуровневому пешеходному переходу.

МЖД призывает всех граждан строго соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

