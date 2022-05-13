Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится в связи с работами на двух станциях 13-20 мая

10:13

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений изменится с 13 по 20 мая на период строительных работ на станциях Кунцевская МЦД-1 и Тестовская будущего МЦД-4.

Так, на станции Фили будет ограничено движение поездов с 13 по 20 мая в связи с установкой фасадов, монтажу кровли и остекления навеса пассажирских платформ станции Тестовская, расположенной на эстакаде соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД над МЦД-1.

На Кунцевской технологические «окна» назначены 14-16 и 19-20 мая для производства работ по монтажу металлоконструкций автомобильной развязки Северного дублера Кутузовского проспекта, которая пройдет вдоль и над путями Белорусского направления МЖД. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время.

В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте; несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Одинцово, Усово и Лобня, выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.