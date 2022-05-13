Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится в связи с работами на двух станциях 13-20 мая

2022-05-13 10:13
Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится в связи с работами на двух станциях 13-20 мая
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений изменится с 13 по 20 мая на период строительных работ на станциях Кунцевская МЦД-1 и Тестовская будущего МЦД-4.

Так, на станции Фили будет ограничено движение поездов с 13 по 20 мая в связи с установкой фасадов, монтажу кровли и остекления навеса пассажирских платформ станции Тестовская, расположенной на эстакаде соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД над МЦД-1.

На Кунцевской технологические «окна» назначены 14-16 и 19-20 мая для производства работ по монтажу металлоконструкций автомобильной развязки Северного дублера Кутузовского проспекта, которая пройдет вдоль и над путями Белорусского направления МЖД. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время.

В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте; несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Одинцово, Усово и Лобня, выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru