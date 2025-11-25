Сервис по перевозке калийных удобрений в Китай с помощью тяжеловесных поездов был установлен на Свердловской железной дороге.

14:05

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сервис для отправки тяжеловесных поездов весом в 6300 тонн из Пермского края в Китай был организован Свердловской железной дорогой по запросу ведущих международных экспортеров химических и минеральных удобрений.

Для обеспечения движения тяжеловесных составов со станций Березники-Сортировочные и Соликамск, СвЖД модернизировала инфраструктуру: в летний период 2025 года на участке от Кизела до Углеуральской было обновлено 16 км железнодорожного пути, включая замену рельсошпальной решетки и щебеночного балласта.

Благодаря выполненным работам удалось увеличить весовые нормы поездов: теперь грузоотправитель может добавить в каждый поезд до 3 дополнительных вагонов. Такое техническое решение позволило улучшить использование тягового подвижного состава и пропускную способность маршрута.

В октябре СвЖД отправила 3 поезда весом в 6300 тонн с хлористым калием со станций Березники-Сортировочные и Соликамск-II на станцию Забайкальск-эксп. (с проследованием через Называевскую) с конечной точкой в Китае. Планируется также формирование маршрутных поездов на постоянной основе в направлении портов Выборга и Мурманска (через станцию Чепца), станций Гродеково и Камышовая (через Называевскую).

Формирование маршрутных поездов повышенного веса является ключевым инструментом для улучшения эффективности перевозок. При использовании этого подхода в пунктах погрузки из вагонов формируются поезда, которые проходят через технические станции без переработки (изменения состава).

В настоящее время на направлении Пермь – Березники – Соликамск разрабатывается новая модель работы локомотивов, которая предполагает поэтапную замену локомотивов 2ВЛ11 на более мощные электровозы новых серий. Это даст дополнительные возможности для развития технологии вождения тяжеловесных поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.