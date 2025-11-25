Акционерное общество «ФГК» провело тестирование разгрузки 8-осного полувагона «Урал» в морском гавани «Суходол»

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ОАО "ФГК" провело испытания по разгрузке 8-осного полувагона модели 12-5991 "Урал" в морском порту "Суходол". Это произошло сразу после его демонстрации на Международном железнодорожном салоне 1520 "PRO//Движение. ЭКСПО" в Санкт-Петербурге. После этого "Урал" был отправлен в эксплуатацию и преодолел путь от Санкт-Петербурга до юга Приморского края.

В дизайне полувагона впервые в российском вагоностроении использован полужесткий сцеп, который позволяет уменьшить расстояние между вагонами. Благодаря этим конструктивным решениям, стандартный поезд (988 м) может перевозить до 22% больше грузов по сравнению с поездом, состоящим из стандартных полувагонов, и до 13% больше грузов по сравнению с поездом, состоящим из инновационных полувагонов.

Полувагон был загружен стеклянным боем на станции Ручьи Октябрьской железной дороги и отправлен на станцию Новосибирск-Восточный Западно-Сибирской железной дороги. Затем "Урал" был загружен углем и отправлен на станцию Смоляниново Дальневосточной железной дороги для разгрузки в морском порту "Суходол", где было подтверждено соответствие "Урала" существующей инфраструктуре.

Генеральный директор ОАО "ФГК" Дмитрий Мурев отметил: "В ходе пилотной перевозки "Урал" был загружен продукцией одного из ведущих производителей угольной промышленности страны, который подтвердил, что подвижной состав полностью соответствует заявленным техническим и эксплуатационным характеристикам. Разгрузка с использованием вагоноопрокидывателя тандемного типа в морском порту "Суходол" прошла в соответствии с технологией. Важно отметить, что запас прочности несущих элементов кузовов полувагона "Урал" достаточен при критических углах поворота роторов вагоноопрокидывателя, что говорит о его универсальности. К концу 2025 года мы планируем получить 40 единиц 8-осных полувагонов "Урал".

Марк Золочевский, технический руководитель ООО «Морской порт «Суходол», заявил: «Полувагон соответствует размерам нашего вагоноопрокидывателя. Установка полувагона на вращающуюся платформу вагоноопрокидывателя производилась в сервисном режиме с помощью бокового позиционера, управляемого оператором из-за уменьшенной длины нового полувагона по сравнению с обычной парой полувагонов. Переворот полувагона производился автоматически. Для регулярной разгрузки новых 8-осных полувагонов «Урал» идеально подавать для разгрузки не менее одного состава и выполнить соответствующую настройку программного обеспечения вагоноопрокидывателя».

8-осный полувагон модели 12-5991 «Урал» с предполагаемым сроком службы 32 года был разработан по заказу АО «ФГК» Уральским конструкторским бюро вагоностроения (часть АО «Концерн Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех») и предназначен для перевозки массовых неагрессивных грузов по основным железным дорогам с шириной колеи 1520 мм, обеспечивая надежность эксплуатации при температурах окружающего воздуха от -60°С до +50°С. Полувагоны обеспечивают безопасность при транспортировке в соответствии с правилами перевозок и возможность технического обслуживания и ремонта на существующих ремонтных мощностях. В полувагоне «Урал» в габарите 1-Т используется вагонная тележка с осевой нагрузкой 25 тс, что позволяет достичь общей грузоподъемности 151 т, общий объем кузова составляет 176 куб. м.