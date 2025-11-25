Расписание работы метро в Нижнем Новгороде было изменено для комфорта пассажиров поезда "Буревестник".

Нижегородский метрополитен увеличит время работы для удобства пассажиров, приезжающих в столицу Приволжья на последнем рейсе скоростного двухэтажного поезда «Буревестник» из Москвы. Новое расписание начнет действовать с даты отправления первого рейса нового поезда – 3 декабря 2025 года.
Продление работы метро позволит жителям и гостям Нижнего Новгорода, приезжающим на «Буревестнике», без труда добраться до дома.
Напоминаем, что скоростные двухэтажные поезда «Буревестник» начнут курсировать по маршруту Нижний Новгород – Москва с 3 декабря 2025 года.
По этому маршруту будет ходить 3 пары поездов каждый день. «Буревестник» будет состоять из 10 современных двухэтажных вагонов: с местами для сидения, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. Таким образом, за один рейс он сможет перевезти более 730 пассажиров. Время в пути в одну сторону составит около 4 часов.
Поезда из центра Приволжья будут отправляться в 07:20, 15:29 и 18:57, прибывая в столицу России в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. С поездовой станции Москвы отправление запланировано на 10:05, 13:45 и 20:15, с прибытием в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно.
В соответствии с расписанием, поезд будет делать остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.