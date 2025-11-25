Расписание работы метро в Нижнем Новгороде было изменено для комфорта пассажиров поезда "Буревестник".

09:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Нижегородский метрополитен увеличит время работы для удобства пассажиров, приезжающих в столицу Приволжья на последнем рейсе скоростного двухэтажного поезда «Буревестник» из Москвы. Новое расписание начнет действовать с даты отправления первого рейса нового поезда – 3 декабря 2025 года.

Таким образом, в рабочие дни последний поезд метрополитена отправится:

в 00:23 – с «Горьковской» станции (в 00:27 на «Московской» станции метро);

в 00:13 – с «Парка культуры» (в 00:31 на «Московской» станции метро);

в 00:28 – с «Стрелки» (в 00:32 на «Московской» станции метро);

в 00:28 – с «Буревестника» (в 00:34 на «Московской» станции метро).

В выходные дни последний поезд отправится:

в 00:22 – с «Горьковской» станции (в 00:26 на «Московской» станции метро);

в 00:09 – с «Парка культуры» (в 00:27 на «Московской» станции метро);

в 00:25 – с «Стрелки» (в 00:29 на «Московской» станции метро);

в 00:24 – с «Буревестника» (в 00:30 на «Московской» станции метро).

Продление работы метро позволит жителям и гостям Нижнего Новгорода, приезжающим на «Буревестнике», без труда добраться до дома.

Напоминаем, что скоростные двухэтажные поезда «Буревестник» начнут курсировать по маршруту Нижний Новгород – Москва с 3 декабря 2025 года.

По этому маршруту будет ходить 3 пары поездов каждый день. «Буревестник» будет состоять из 10 современных двухэтажных вагонов: с местами для сидения, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. Таким образом, за один рейс он сможет перевезти более 730 пассажиров. Время в пути в одну сторону составит около 4 часов.

Поезда из центра Приволжья будут отправляться в 07:20, 15:29 и 18:57, прибывая в столицу России в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. С поездовой станции Москвы отправление запланировано на 10:05, 13:45 и 20:15, с прибытием в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно.

В соответствии с расписанием, поезд будет делать остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.