С января на Железной дороге Южного Урала было модернизировано 50 железнодорожных станций.

2025-11-25 09:14
С начала текущего года на Южно-Уральской железной дороге были проведены ремонтные работы на 50 посадочных платформах.

В Челябинской области были частично обновлены покрытие и ограждения на платформах станций Кыштым, Еманжелинск, Южноуральск, Миасс-3, Смеловская и остановочных пунктах Входное, Поворот, Станционный, Мирный, 2130 км перегона Козырево – Чернявская, а также на станции Магнай (Северо-Казахстанская область, Республика Казахстан). В рамках текущего ремонта была заменена тротуарная плитка на привокзальной площади пригородного вокзала Челябинск.

Для обеспечения доступности для маломобильных пассажиров были установлены пандусы на платформах остановочных пунктов Ребячья Республика и Пост-Завод, а также на станции Яхъя Республики Башкортостан.

Посадочная платформа на остановочном пункте Полевая была приведена в соответствие с нормами по высоте и расстоянию от пути, а также был установлен навес для защиты от неблагоприятных погодных условий.

В Курганской области были выполнены работы по локальному восстановлению поверхности платформ на станциях Лебяжья-Сибирская, Окуневка и остановочном пункте Поселок Путейский.

В Оренбургской области были заделаны межплиточные швы, обновлены полосы безопасности, восстановлено ограждение и приведено в соответствие с нормами по высоте, расстоянию от пути на платформах остановочных пунктов Канчерово, Ветелки, 26 км перегона Оренбург-Восточный – Сакмарская, 180 км перегона Дубиновка – Кувандык, 196 км, 206 км и 207 км перегона Кувандык – Медногорск , 229 км перегона Медногорск – Сара, 1413 км перегона Платовка – Новосергиевская, 1506 км и 1512 км перегона Оренбург – Каргала, а также на станции Колтубанка.

На железнодорожной станции Оренбург был осуществлен глобальный ремонт островной платформы, расположенной между вторым и третьим путями. В процессе обновления были усилены края платформы, уложена тротуарная плитка на территории в 3500 кв. м и создана тактильная линия для пассажиров с ограниченными возможностями зрения. На станции Неприк в Самарской области был выполнен ремонт части покрытия платформы, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

