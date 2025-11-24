Запущено движение по первой дорожке на новом эстакаде в Москве

15:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

24-го ноября 2025 года началось движение по первому пути на новом путепроводе, который находится на участке Марьина Роща – Дмитровская Рижского направления МЖД в Северо-Восточном округе Москвы.

В прошлые выходные железнодорожные работники перевели первый путь на новый путепровод. В процессе работ было разобрано 550 метров старой рельсовой решетки и уложен новый, бесшовный, путь.

Ранее проводились схожие работы по переключению второго пути. Движение по нему началось 27 октября.

Новый путепровод находится в районе перекрестка улиц Складочная и Добролюбова и поможет продвинуть развитие городской дорожной сети мегаполиса и улучшить транспортное сообщение двух районов округа, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.