В течение первых 10 месяцев 2025 года с станций Юго-Восточной железнодорожной сети было отправлено свыше 2,3 тысячи домашних питомцев без присутствия их хозяев.

16:35

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь текущего года 2309 домашних животных были отправлены в путешествие без своих хозяев на Юго-Восточной железной дороге в поездах дальнего следования.

Станции Воронеж-1 (774), Липецк (482), Белгород (333) и Тамбов (292) стали лидерами по количеству отправленных питомцев.

Наиболее частыми пассажирами были кошки и собаки, но также в одиночку путешествовали аквариумные рыбки, птицы и грызуны. Среди наиболее необычных путешественников были декоративный кролик, хорек, шиншилла, тритон. Самый длинный маршрут для домашних питомцев был из Белгорода в Новосибирск.

Напоминаем, что домашние животные из разрешенных для перевозки категорий могут путешествовать без сопровождения владельцев. Перевозочный документ можно оформить онлайн или в специализированных багажных кассах ЮВЖД на станциях Воронеж-1, Поворино, Лиски, Россошь, Борисоглебск (Воронежская область), Балашов-Пассажирский (Саратовская область), Белгород, Старый Оскол (Белгородская область), Липецк (Липецкая область), Тамбов-1 и Мичуринск-Уральский (Тамбовская область). Вместе с животным можно отправить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и т. п.), поилку, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке.

Более подробную информацию можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.