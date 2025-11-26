Российские, азербайджанские и иранские железнодорожные компании согласовали увеличение коммерческого интереса к западному пути МТК "Север - Юг".

13:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

26-го ноября Олег Белозёров, генеральный директор и председатель правления ОАО «Российские железные дороги», Ровшан Рустамов, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги», и Джаббарали Закери, заместитель министра дорог и городского развития Ирана, а также генеральный директор и председатель правления Иранских железных дорог, подписали меморандум о создании конкурентных тарифов и развитии логистических услуг по западному пути международного транспортного коридора «Север – Юг».

Подписание меморандума прошло в Баку во время 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран Содружества.

Основная цель меморандума - обеспечение стабильности цен при перевозке грузов по данному маршруту. Стороны согласовали до конца текущего года установить сквозные тарифы с последующей ежеквартальной комплексной оценкой.

Совместные усилия компаний направлены на увеличение коммерческой привлекательности маршрута для грузоотправителей.