Дополнительные поезда будут курсировать в сообщении со станциями Горьковской железной дороги в летний период

16:10

В летний период с вокзалов и станций Горьковской железной дороги будут отправляться дополнительные сезонные поезда. Они будут курсировать в направлении курортов юга России.

Так, со 2 мая поезд № 339/340 сообщением Нижний Новгород – Новороссийск отправляется через день. С 26 мая станет ежедневным поезд № 87/88 сообщением Нижний Новгород – Адлер.

Дополнительные поезда периодичностью через день №№ 475/476 и 491/492 свяжут Адлер с Казанью, № 531/532 – с Кировом и Нижним Новгородом, № 451/452 – с Ижевском, №498/497 – с Ижевском и Чебоксарами.

Между Казанью и Новороссийском назначен дополнительный поезд № 509/510. Также дополнительный поезд № 507/508 свяжет Новороссийск с Ижевском.

Дополнительный поезд № 501/502 свяжет Анапу с Кировом и Нижним Новгородом, № 515/516 – с Казанью и Ижевском.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.