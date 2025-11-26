Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение первого месяца работы, новый поезд из Нижнего Новгорода в Саранск перевез около 1,5 тысячи пассажиров.

2025-11-26 12:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Почти 1,5 тысячи пассажиров воспользовались услугами межрегионального поезда № 7093/№ 7095, курсирующего между Нижним Новгородом и Саранском. С момента его запуска 26 октября 2025 года, поезд совершил 20 рейсов.

Возможность запуска нового поезда обеспечили Горьковская и Куйбышевская железные дороги при поддержке правительств Нижегородской области и Республики Мордовия. Обслуживание маршрута осуществляют поездные бригады Волго-Вятской и Башкортостанской пригородных пассажирских компаний.

«За первый месяц работы поезд показал отличные результаты. Он пользуется популярностью как среди нижегородцев, так и среди жителей Мордовии. Уверен, что новый маршрут положительно повлияет не только на улучшение транспортной доступности и увеличение мобильности населения, но и на развитие туризма между двумя регионами», - отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Поезд ходит по выходным и праздничным дням, время в пути составляет около 5 часов. Поезд № 7093/№ 7095 отправляется из Нижнего Новгорода в 07:35 и прибывает в Саранск в 12:41, в обратном направлении поезд № 7094/№ 7096 отправляется из Саранска в 17:10, прибывает в Нижний Новгород в 22:23.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Арзамас-1, Шатки, Лукоянов, Ужовка, Кемля, 91 км, Оброчное, Красный Узел.

Поезд состоит из тепловоза и комфортабельных вагонов с кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Билеты на межрегиональный поезд Нижний Новгород – Саранск можно приобрести в приложении «РЖД Пассажирам» или в пригородных кассах.

Пассажиры могут узнать расписание межрегиональных и пригородных поездов на веб-сайте ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах на железнодорожных станциях и пригородных кассах, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

