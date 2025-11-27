Завершение крупного ремонта второй платформы на железнодорожной станции Белгород.

17:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Завершился основательный ремонт островной пассажирской платформы № 2 на вокзале Белгород, который находится на Юго-Восточной железной дороге. Длина платформы составляет 675 метров.

В процессе ремонта, железнодорожники укрепили структуру платформы, облицовали ее боковые стороны бетонными блоками, установили тротуарную плитку с тактильными полосами для людей с ограниченными физическими способностями. Также была установлена современная светодиодная система освещения, скамейки и мусорные баки. Для удобства перемещения по территории были обустроены пешеходные переходы на одном уровне с соседними платформами, снабженные навигационными указателями и знаками безопасности.

Основательный ремонт второй платформы был выполнен в рамках проекта по модернизации инфраструктуры вокзального комплекса с целью повышения безопасности и качества обслуживания пассажиров, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЮВЖД.