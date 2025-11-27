Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Завершение крупного ремонта второй платформы на железнодорожной станции Белгород.

2025-11-27 17:31
Завершение крупного ремонта второй платформы на железнодорожной станции Белгород.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Завершился основательный ремонт островной пассажирской платформы № 2 на вокзале Белгород, который находится на Юго-Восточной железной дороге. Длина платформы составляет 675 метров.

В процессе ремонта, железнодорожники укрепили структуру платформы, облицовали ее боковые стороны бетонными блоками, установили тротуарную плитку с тактильными полосами для людей с ограниченными физическими способностями. Также была установлена современная светодиодная система освещения, скамейки и мусорные баки. Для удобства перемещения по территории были обустроены пешеходные переходы на одном уровне с соседними платформами, снабженные навигационными указателями и знаками безопасности.

Основательный ремонт второй платформы был выполнен в рамках проекта по модернизации инфраструктуры вокзального комплекса с целью повышения безопасности и качества обслуживания пассажиров, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru