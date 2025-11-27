Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение первых 10 месяцев 2025 года, более 90 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на станциях Московской железнодорожной сети.

2025-11-27 15:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года 90119 лиц с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения и помощи на вокзалах МЖД, что на 18% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Данная услуга доступна на всех вокзалах столицы, а также на вокзалах крупных региональных городов, таких как Брянск-Орловский, Калуга-1, Курск, Орел, Рязань-1 и Рязань-2, Смоленск и Тула-1.

Наибольшее количество обращений за помощью было зарегистрировано на Казанском (39776), Павелецком (17341) и Ярославском (11782 человека) вокзалах.

На крупных вокзалах столичной магистрали функционируют специальные зоны ожидания для комфортного пребывания лиц с ограниченными возможностями. В этих зонах предусмотрены места для инвалидных колясок, установлены скамьи для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, размещены мягкие диваны и журнальные столики, для слабослышащих путешественников оборудован индукционный контур. Специальные места отведены для собак-проводников. Зоны ожидания оснащены розетками для подзарядки гаджетов и дополнительным информационным табло.

Услуга сопровождения и помощи для лиц с ограниченными возможностями на вокзалах и остановочных пунктах предоставляется Центром содействия мобильности ОАО «РЖД». Заявку можно подать не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки по тел.: 8 (800) 775-00-00 или электронной почте: info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

