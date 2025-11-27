Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги ожидаются 29–30 ноября 2025 года.

15:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, включая МЦД-2, на Курском и Рижском направлениях МЖД ожидаются 29-30 ноября. Причина - продолжение капитального ремонта первого пути на участке от Подмосковной до Павшино.

Технический перерыв, продолжающийся 24 часа, запланирован с 01:30 29 ноября до 01:30 30 ноября. В это время будет продолжена укладка бесстыковых путей. Ранее специалисты сняли старую и установили новую рельсошпальную решетку, провели глубокую очистку и подсыпку щебеночного балласта на всем ремонтируемом участке. В общей сложности будет обновлено 4,5 км пути.

Во время работ движение поездов на участке Подмосковная – Павшино будет осуществляться по соседнему пути в реверсивном режиме.

Пассажиры должны быть в курсе, что в расписание внесены значительные изменения. У некоторых поездов изменится количество остановок на маршруте, некоторые электрички будут следовать по укороченным маршрутам – от/до станций Тушинская, Москва-Пассажирская-Курская, Нахабино. Поезда МЦД-2 будут ходить из Подольска до Курского вокзала с увеличенным интервалом. Некоторые электрички временно исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.