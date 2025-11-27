С начала декабря 2025 года Западно-Сибирская железнодорожная компания вводит в расписание четыре новых пригородных рейса в Новосибирском регионе.

С целью обеспечения удобства пассажиров, которые предпочитают пригородные электропоезда для поездок на работу или учебу, с 1 декабря 2025 года на участке Новосибирск – Обь будет запущено 4 дополнительных электропоезда:

№ 6355 Новосибирск-Главный – Обь: отходит от станции Новосибирск-Главный – в 06:50, приходит на станцию Обь – в 07:22;

№ 6356 Обь – Новосибирск-Главный: отходит от станции Обь – в 08:55, приходит на станцию Новосибирск-Главный – в 09:26;

№ 6357 Новосибирск-Главный – Обь: отходит от станции Новосибирск-Главный – в 19:07, приходит на станцию Обь – в 19:37;

№ 6358 Обь – Новосибирск-Главный: отходит от станции Обь – в 20:44, приходит на станцию Новосибирск-Главный – в 21:15.

Напоминаем, что от станции Обь до аэропорта Толмачево и обратно можно добраться на городском автобусе № 4, который ходит каждый день.

Компания «Экспресс-пригород» призывает пассажиров быть бдительными и учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок.

