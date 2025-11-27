С начала декабря 2025 года Западно-Сибирская железнодорожная компания вводит в расписание четыре новых пригородных рейса в Новосибирском регионе.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С целью обеспечения удобства пассажиров, которые предпочитают пригородные электропоезда для поездок на работу или учебу, с 1 декабря 2025 года на участке Новосибирск – Обь будет запущено 4 дополнительных электропоезда:
№ 6355 Новосибирск-Главный – Обь: отходит от станции Новосибирск-Главный – в 06:50, приходит на станцию Обь – в 07:22;
№ 6356 Обь – Новосибирск-Главный: отходит от станции Обь – в 08:55, приходит на станцию Новосибирск-Главный – в 09:26;
№ 6357 Новосибирск-Главный – Обь: отходит от станции Новосибирск-Главный – в 19:07, приходит на станцию Обь – в 19:37;
№ 6358 Обь – Новосибирск-Главный: отходит от станции Обь – в 20:44, приходит на станцию Новосибирск-Главный – в 21:15.
Напоминаем, что от станции Обь до аэропорта Толмачево и обратно можно добраться на городском автобусе № 4, который ходит каждый день.
Компания «Экспресс-пригород» призывает пассажиров быть бдительными и учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок.
Дополнительную информацию о деятельности компании можно получить:
на официальном веб-сайте компании, в группе перевозчика в «ВКонтакте»;
в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;
в телеграм-боте «Экспресс-пригород»;
по телефонам 050 (с 07:00 до 21:00), 8 (383) 229-25-67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00);
на станциях и остановочных пунктах ЗСЖД в Новосибирской области, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
