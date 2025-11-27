Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Новокузнецке открыли новый сельский туристический путь «Осинники: город уникальной породы» для учащихся и студентов.

2025-11-27 15:03
Первое путешествие по туристическому маршруту «Осинники: город особой породы» Новокузнецк – Автостанция (405 км) прошло 27 ноября 2025 года в Новокузнецке. Этот маршрут был создан пригородной компанией в сотрудничестве с Осинниковским городским краеведческим музеем специально для организованных групп учащихся и студентов.

Экскурсия будет проводиться круглый год. В ходе поездки участники принимают участие в экскурсионной программе, которая посвящена истории региона и особенностям добычи угля. Посетители могут посетить храм Святой Троицы, музей горно-шахтного оборудования под открытым небом и музей военной техники, а также ознакомиться с уникальными экспонатами, отражающими быт и традиции местных жителей.

Любой желающий может присоединиться к групповой поездке по туристическому маршруту. Заявки принимаются по телефону: 8 (3842) 32-48-91. Дополнительная информация доступна на сайте АО «Кузбасс-пригород», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

