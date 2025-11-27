В 2025 году на Горьковской железнодорожной линии было возведено 7 станций для пассажиров в регионе Киров.

14:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году, в контексте улучшения пригородной пассажирской инфраструктуры, сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали построили и запустили в работу 7 новых платформ в пределах Кировской области.

В частности, по две новые платформы были созданы на остановках Советская и 1189 км, а по одной - на станциях Чепецкая, Ломовская и Слободское.

«Модернизация пассажирской инфраструктуры и строительство новых объектов - это одно из ключевых направлений работы на магистрали. Мы делаем все возможное для того, чтобы улучшить условия для пассажиров на станциях и остановках. Строительство и ремонт выполнялись с использованием новейших технологий и современного оборудования», - отметил глава Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Также на остановках Луговая и Советская были установлены новые павильоны, которые защищают пассажиров, ожидающих поезд, от дождя и снега.

Были выполнены работы по обновлению асфальтового покрытия на остановках 1146 км, Кордяга, Латышский, 792 км, Дизьмино, Ломовская, Зелёный (901 км).

Кроме того, были проведены работы по обновлению пешеходных мостов через железнодорожные пути на станциях Оричи, Балезино и остановке Октябрьский (1177 км), сообщила пресс-служба ГЖД.