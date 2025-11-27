Можно приобрести билеты на «Сапсан» за 31 декабря и 1 января по уменьшенной цене.

12:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Те, кто планирует путешествовать на поезде «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года, могут купить билеты по специальным установленным ценам.

Например, цена билета в эконом-классе для всех «Сапсанов», которые отправляются 31 декабря, будет 2025 рублей (в базовом классе билеты будут стоить даже меньше – 1832 рубля), а 1 января – 2026 рублей (в базовом – 1839 рублей). Цены на эти даты будут фиксированными, независимо от спроса на перевозку или количества дней до отъезда, в отличие от обычной практики.

Для сравнения: обычно начальная цена билета в эконом-класс «Сапсана» составляет от 3352 рублей. Затем она увеличивается по мере приближения к дате отправления поезда и уменьшения количества доступных билетов. Максимальная цена билета в эконом-класс составляет 8318 рублей.

Вы можете приобрести билеты по новогодним ценам прямо сейчас на официальном сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», или в любой кассе дальнего следования.

Подробности о расписании движения поездов «Сапсан» и ценах на билеты можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00.