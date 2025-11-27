Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Можно приобрести билеты на «Сапсан» за 31 декабря и 1 января по уменьшенной цене.

2025-11-27 12:26
Можно приобрести билеты на «Сапсан» за 31 декабря и 1 января по уменьшенной цене.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Те, кто планирует путешествовать на поезде «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года, могут купить билеты по специальным установленным ценам.

Например, цена билета в эконом-классе для всех «Сапсанов», которые отправляются 31 декабря, будет 2025 рублей (в базовом классе билеты будут стоить даже меньше – 1832 рубля), а 1 января – 2026 рублей (в базовом – 1839 рублей). Цены на эти даты будут фиксированными, независимо от спроса на перевозку или количества дней до отъезда, в отличие от обычной практики.

Для сравнения: обычно начальная цена билета в эконом-класс «Сапсана» составляет от 3352 рублей. Затем она увеличивается по мере приближения к дате отправления поезда и уменьшения количества доступных билетов. Максимальная цена билета в эконом-класс составляет 8318 рублей.

Вы можете приобрести билеты по новогодним ценам прямо сейчас на официальном сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», или в любой кассе дальнего следования.

Подробности о расписании движения поездов «Сапсан» и ценах на билеты можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru