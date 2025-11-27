Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января текущего года более 122 тысяч пассажиров воспользовались услугами вагонов-бистро на Куйбышевской железнодорожной линии.

2025-11-27 12:05
С января текущего года более 122 тысяч пассажиров воспользовались услугами вагонов-бистро на Куйбышевской железнодорожной линии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала января до конца октября 2025 года число пассажиров, воспользовавшихся услугами вагонов-бистро КбшЖД, превысило 122 тыс. Это на 36% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Вагоны оборудованы современной техникой: индукционными плитами, пароконвектоматами, профессиональными микроволновыми печами, посудомоечными машинами. Холодильники поддерживают температуру в диапазоне от -18°C до +6°C, что гарантирует сохранность продуктов.

Меню включает в себя различные блюда: борщ с говядиной, грибной суп с гренками, тальятелле с курицей, запеченный лосось с диким рисом и овощами, пицца, чизкейк и многие другие.

Пища приготавливается профессионалами и доставляется свежей в путь, где ее только подогревают и подают.

Более подробную информацию о питании в вагонах-бистро можно найти на сайте ОАО «РЖД» или узнать, позвонив в Центр поддержки клиентов по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru