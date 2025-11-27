С января текущего года более 122 тысяч пассажиров воспользовались услугами вагонов-бистро на Куйбышевской железнодорожной линии.

12:05

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала января до конца октября 2025 года число пассажиров, воспользовавшихся услугами вагонов-бистро КбшЖД, превысило 122 тыс. Это на 36% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Вагоны оборудованы современной техникой: индукционными плитами, пароконвектоматами, профессиональными микроволновыми печами, посудомоечными машинами. Холодильники поддерживают температуру в диапазоне от -18°C до +6°C, что гарантирует сохранность продуктов.

Меню включает в себя различные блюда: борщ с говядиной, грибной суп с гренками, тальятелле с курицей, запеченный лосось с диким рисом и овощами, пицца, чизкейк и многие другие.

Пища приготавливается профессионалами и доставляется свежей в путь, где ее только подогревают и подают.

Более подробную информацию о питании в вагонах-бистро можно найти на сайте ОАО «РЖД» или узнать, позвонив в Центр поддержки клиентов по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.