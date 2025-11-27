В 2025 году на Свердловской железнодорожной линии было модернизировано свыше 80 км трассы на территории Пермского края.

10:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сезон ремонтных работ на Свердловской железной дороге в Пермском крае успешно завершен. В период с мая по ноябрь были отремонтированы участки путей общей длиной 83,8 км и заменены 22 комплекта стрелочных переводов.

Большая часть работ была выполнена на основном маршруте Транссибирской магистрали, где интенсивное движение поездов и большая весовая нагрузка на железнодорожные пути. Капитальный ремонт был проведен на 10 участках (всего 52,1 км), включая участки Верещагино – Менделеево, Менделеево – Григорьевская, Кукуштан – Ергач, Кунгур – Кишерть, Чайковская – Шабуничи.

В процессе работ использовались новейшие устройства и передовые технологии. Например, при укладке рельсошпальной решетки высокопроизводительные укладочные краны облегчали работу на наиболее сложных участках пути.

На участке Кизел – Углеуральская было обновлено 16 км пути, включая замену рельсошпальной решетки и щебеночного балласта. Благодаря проведенной модернизации инфраструктуры удалось организовать движение грузовых составов повышенного веса со станций Березники-Сортировочные и Соликамск.

В рамках программы обновления инженерных сооружений был выполнен капитальный ремонт верхнего строения металлических железнодорожных мостов на участках Кукуштан – Ергач (через реку Малый Юмыш) и Чайковская – Шабуничи (через реку Сын). На этих объектах были уложены современные железобетонные плиты безбалластного мостового полотна.

Регулярный ремонт путей улучшает надежность железнодорожной инфраструктуры и позволяет увеличивать скорость движения грузовых и пассажирских поездов на отремонтированных участках, сообщили в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.