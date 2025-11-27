Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году на Свердловской железнодорожной линии было модернизировано свыше 80 км трассы на территории Пермского края.

2025-11-27 10:53
В 2025 году на Свердловской железнодорожной линии было модернизировано свыше 80 км трассы на территории Пермского края.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сезон ремонтных работ на Свердловской железной дороге в Пермском крае успешно завершен. В период с мая по ноябрь были отремонтированы участки путей общей длиной 83,8 км и заменены 22 комплекта стрелочных переводов.

Большая часть работ была выполнена на основном маршруте Транссибирской магистрали, где интенсивное движение поездов и большая весовая нагрузка на железнодорожные пути. Капитальный ремонт был проведен на 10 участках (всего 52,1 км), включая участки Верещагино – Менделеево, Менделеево – Григорьевская, Кукуштан – Ергач, Кунгур – Кишерть, Чайковская – Шабуничи.

В процессе работ использовались новейшие устройства и передовые технологии. Например, при укладке рельсошпальной решетки высокопроизводительные укладочные краны облегчали работу на наиболее сложных участках пути.

На участке Кизел – Углеуральская было обновлено 16 км пути, включая замену рельсошпальной решетки и щебеночного балласта. Благодаря проведенной модернизации инфраструктуры удалось организовать движение грузовых составов повышенного веса со станций Березники-Сортировочные и Соликамск.

В рамках программы обновления инженерных сооружений был выполнен капитальный ремонт верхнего строения металлических железнодорожных мостов на участках Кукуштан – Ергач (через реку Малый Юмыш) и Чайковская – Шабуничи (через реку Сын). На этих объектах были уложены современные железобетонные плиты безбалластного мостового полотна.

Регулярный ремонт путей улучшает надежность железнодорожной инфраструктуры и позволяет увеличивать скорость движения грузовых и пассажирских поездов на отремонтированных участках, сообщили в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru