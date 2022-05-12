Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные электрички появятся на популярных дачных направлениях Красноярской железной дороги

2022-05-12 12:28
Дополнительные электрички появятся на популярных дачных направлениях Красноярской железной дороги
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 14 мая в связи с увеличением пассажиропотока назначаются дополнительные пригородные поезда на популярных «дачных» направлениях Красноярской магистрали.

Так, по выходным дням добавляются рейсы электропоездов Красноярск Северный – Кемчуг, Красноярск – Снежница – Красноярск, Кача – Красноярск, Красноярск – Кемчуг, Красноярск – Сорокино.

Также в расписании появятся дополнительные «сквозные» маршруты Кемчуг – Красноярск – Камарчага и Снежница – Красноярск – Дивногорск. Они позволяют осуществлять поездки без пересадки на Красноярском железнодорожном вокзале.

Кроме того, увеличится частота курсирования ряда электричек, осуществляющих перевозку пассажиров из Красноярска до станций Зеледеево, Снежница и Уяр.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить график движения пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте АО «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru