Дополнительные электрички появятся на популярных дачных направлениях Красноярской железной дороги

12:28

С 14 мая в связи с увеличением пассажиропотока назначаются дополнительные пригородные поезда на популярных «дачных» направлениях Красноярской магистрали.

Так, по выходным дням добавляются рейсы электропоездов Красноярск Северный – Кемчуг, Красноярск – Снежница – Красноярск, Кача – Красноярск, Красноярск – Кемчуг, Красноярск – Сорокино.

Также в расписании появятся дополнительные «сквозные» маршруты Кемчуг – Красноярск – Камарчага и Снежница – Красноярск – Дивногорск. Они позволяют осуществлять поездки без пересадки на Красноярском железнодорожном вокзале.

Кроме того, увеличится частота курсирования ряда электричек, осуществляющих перевозку пассажиров из Красноярска до станций Зеледеево, Снежница и Уяр.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить график движения пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте АО «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.