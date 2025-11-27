Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

30 ноября на Восточно-Сибирскую железнодорожную линию прибывает поезд Санта Клауса.

2025-11-27 09:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На железнодорожной линии Восточной Сибири готовятся принять праздничный поезд Деда Мороза. Ожидается, что состав прибудет на станцию Улан-Удэ 30 ноября в 12:40 по местному времени.

В преддверии прибытия поезда на платформе вокзала столицы Бурятии будет организована праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Для тех, кто приобрел билеты, предусмотрена специальная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в его мобильной резиденции, чаепитие и подарки, а также новогодний спектакль.

В этом году в составе мобильной резиденции новогоднего волшебника будет вагон Снежной Королевы, который смогут посетить все желающие. Вход в вагон будет осуществляться группами по очереди. Кроме того, будут функционировать вагон-приемная, вагон «Сказочная деревня», вагон-буфет, вагон-сцена, вагон «Кукольный театр» и вагон-лавка, где можно будет купить сувениры из Великого Устюга.

Кроме Улан-Удэ, поезд Деда Мороза также остановится на следующих станциях:

  • Слюдянка – 1 декабря с 08:00 до 11:00;
  • Иркутск-Пассажирский – 2 декабря с 10:00 до 19:00;
  • Залари – 3 декабря с 09:05 до 11:00;
  • Нижнеудинск – 3 декабря с 16:00 до 21:05, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.
