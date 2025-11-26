С января по октябрь 2025 года ОАО «РЖД», работающее в пределах Октябрьской железной дороги, перевело 14,4 млрд рублей в бюджеты регионов Российской Федерации.

15:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сумма налоговых платежей в бюджет Санкт-Петербурга составила 4 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области было перечислено 4,3 млрд рублей, в региональный бюджет Республики Карелии - 1,9 млрд рублей, Мурманской области - 1,3 млрд рублей, Тверской области - свыше 1,4 млрд рублей, Псковской области - 713 млн рублей, Новгородской области - 800 млн рублей.

ОАО «РЖД», как крупная инфраструктурная и социально-ориентированная организация, придает большое значение сотрудничеству с регионами России. Главная цель - развитие транспортной системы регионов, обеспечение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Кроме того, компания активно участвует в социальной и экономической жизни регионов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.