За период в 15 лет Калининградская пригородная пассажирская компания осуществила перевозку примерно 70 миллионов пассажиров.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

15-летний юбилей отметила Калининградская пригородная пассажирская компания 26 ноября 2025 года. За это время компания обслужила около 70 миллионов местных жителей и гостей региона.

ОАО «РЖД» и правительство Калининградской области основали компанию в 2010 году для обеспечения пассажирских перевозок в пригороде. За прошедшие годы КППК сделала большой вклад в улучшение сервиса и развитие маршрутной сети региона. На территории Калининградской железной дороги работают 12 электропоездов «Ласточка» и 9 рельсовых автобусов, которые обслуживают 8 маршрутов в осенне-зимний период и 10 маршрутов в летний. В среднем, каждый день около 23 тысяч человек пользуются услугами перевозчика.

Благодаря высокому качеству сервиса, удобному расписанию и точности движения поездов, число пассажиров в пригородном сообщении продолжает расти. В 2011 году КППК перевезла 2,6 миллиона пассажиров, а в 2024 году этот показатель достиг рекордных 8,5 миллионов. В текущем году пассажиропоток увеличился на более чем 1%. Популярность «Ласточек» и рельсовых автобусов также поддерживается сбалансированной тарифной политикой регионального правительства.

Одним из важных аспектов улучшения сервиса для пассажиров является внедрение и расширение возможностей цифровой оплаты проезда. Билеты можно приобрести через мобильные приложения «РЖД Пассажирам», «ПроТранспорт+» и в телеграм-боте «Электрички РЖД». Кроме того, АО «КППК» рассматривает возможность интеграции программного обеспечения транспортной карты «Волна Балтики» с пригородными перевозками, что облегчит жизнь льготных категорий пассажиров и тех, кто часто путешествует на пригородных поездах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.