Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Всероссийской ярмарке вакансий в Кирове Горьковская магистраль устроила интерактивную зону.

2025-11-26 09:28
На Всероссийской ярмарке вакансий в Кирове Горьковская магистраль устроила интерактивную зону.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Профессионалы и добровольцы из Кировского территориального управления Горьковской железной дороги устроили интерактивную карьерную площадку в контексте проведения регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей».

Событие прошло в ДК ОАО «РЖД» на станции Киров 25 ноября и привлекло 25 предприятий, заводов и организаций региона.

Сотрудники железной дороги в интерактивном формате поделились с кандидатами информацией о специфике работы в транспортной сфере, актуальных вакансиях и перспективных проектах Горьковской магистрали. Такие мероприятия, организованные в формате прямого общения с участниками, помогают школьникам, выпускникам, молодым профессионалам, а также взрослым узнать о возможностях трудоустройства на предприятиях железнодорожного транспорта и дополнительных социальных гарантиях.

Стоит отметить, что Горьковская железная дорога уже не первый год осуществляет комплексную программу «Молодой специалист», в рамках которой предлагается значительная социальная, карьерная и материальная поддержка сотрудникам до 30 лет. На данный момент общее количество молодых специалистов на магистрали составляет около 10 тыс. человек.

Горьковская магистраль систематически осуществляет комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения квалификации и подготовки будущих работников, включая регулярные встречи руководства железной дороги со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru