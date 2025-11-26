На Всероссийской ярмарке вакансий в Кирове Горьковская магистраль устроила интерактивную зону.

09:28

Профессионалы и добровольцы из Кировского территориального управления Горьковской железной дороги устроили интерактивную карьерную площадку в контексте проведения регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей».

Событие прошло в ДК ОАО «РЖД» на станции Киров 25 ноября и привлекло 25 предприятий, заводов и организаций региона.

Сотрудники железной дороги в интерактивном формате поделились с кандидатами информацией о специфике работы в транспортной сфере, актуальных вакансиях и перспективных проектах Горьковской магистрали. Такие мероприятия, организованные в формате прямого общения с участниками, помогают школьникам, выпускникам, молодым профессионалам, а также взрослым узнать о возможностях трудоустройства на предприятиях железнодорожного транспорта и дополнительных социальных гарантиях.

Стоит отметить, что Горьковская железная дорога уже не первый год осуществляет комплексную программу «Молодой специалист», в рамках которой предлагается значительная социальная, карьерная и материальная поддержка сотрудникам до 30 лет. На данный момент общее количество молодых специалистов на магистрали составляет около 10 тыс. человек.

Горьковская магистраль систематически осуществляет комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения квалификации и подготовки будущих работников, включая регулярные встречи руководства железной дороги со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.