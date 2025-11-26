Волшебный поезд Санта Клауса в декабре прибудет в три города Красноярского региона.

09:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Волшебный поезд посетит три города на Красноярской железнодорожной линии: Канск, Красноярск и Ачинск. В Канске на станции Канск-Енисейский он остановится 4 декабря (четверг) в 08:40, в Красноярске – 5 декабря (пятница) в 09:00, а в Ачинске – 6 декабря (суббота) в 08:30.

За 20 минут до приезда поезда на каждой из станций начнется развлекательное мероприятие для детей и их родителей: аниматоры и артисты помогут создать праздничную атмосферу в преддверии встречи с главным новогодним персонажем.

После прибытия состава Дед Мороз и Снегурочка выйдут из вагона, чтобы приветствовать собравшихся. У всех будет возможность сделать памятные фотографии на фоне красочных вагонов.

Доступны для свободного посещения вагон-магазин с сувенирами из Севера, фотокабина и вагон-ресторан.

Впервые для гостей откроется вагон "Снежная королева". Внутри с помощью волшебных помощников гости совершат путешествие в ледяное царство и мир кривых зеркал, а в конце их ждет встреча с главной героиней сказки. Все желающие могут посетить этот вагон. Вход осуществляется группами по очереди.

На станциях в Канске, Красноярске и Ачинске предусмотрена специальная программа по предварительно купленным билетам (включает общение с Дедом Морозом, квест, чаепитие или кукольный спектакль). Помимо билета, посетители должны иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении (для ребенка).

Актуальную информацию о работе поезда Деда Мороза можно найти на сайте www.poezddedamoroza.ru.

В связи с ограниченным количеством парковочных мест на вокзалах станций Канск, Красноярск и Ачинск, служба корпоративных коммуникаций КрасЖД просит гостей праздника использовать общественный транспорт.