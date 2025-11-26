За период десяти месяцев текущего года, Восточно-Сибирская железнодорожная компания уплатила в бюджет 32 миллиарда рублей в виде налогов и страховых взносов.

09:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, в период с января по октябрь 2025 года перечислили в консолидированный бюджет России налоги и взносы на сумму 32 млрд рублей.

Большая часть этих платежей была направлена в бюджет Иркутской области, куда поступило 26,6 млрд рублей.

Налоговые выплаты по другим регионам составили:

в бюджет Республики Бурятии – 4,3 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края – 524 млн рублей;

в бюджет Республики Саха (Якутия) – 7,9 млн рублей.

Структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из наиболее значимых налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.