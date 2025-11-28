Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Корпорация «РЖД» подытожила свою работу за 9 месяцев 2025 года, следуя международным нормам финансовой отчетности.

2025-11-28 15:00
Итоги функционирования холдинга «РЖД» включают в себя показатели деятельности ОАО «РЖД» и 87 его филиалов.

Общие доходы холдинга «РЖД» за 9 месяцев 2025 года достигли 2706,3 млрд рублей, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, включая:

  • доходы от грузоперевозок и предоставления доступа к инфраструктуре в размере 1921,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года;
  • доходы от пассажирских перевозок в размере 374,8 млрд рублей, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года при высоком спросе на железнодорожные пассажирские перевозки.

Операционные затраты холдинга «РЖД» за 9 месяцев 2025 года составили 2272,8 млрд рублей.

Несмотря на значительное негативное воздействие внешних факторов, связанных с сокращением инвестиционной активности и замедлением экономического роста в целом, конъюнктурой российских и мировых товарных рынков, снижением объемов грузов для перевозки, постоянные усилия холдинга «РЖД» по оптимизации расходов и повышению эффективности позволили увеличить показатель EBITDA на 13,7%, до 808,1 млрд рублей. Чистая прибыль за отчетный период составила 24,9 млрд рублей.

В отчетный период продолжалось осуществление проектов, направленных на обновление локомотивного парка и восстановление объектов инфраструктуры с целью обеспечения безопасности железнодорожных перевозок.

