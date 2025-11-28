Корпорация «РЖД» подытожила свою работу за 9 месяцев 2025 года, следуя международным нормам финансовой отчетности.

Итоги функционирования холдинга «РЖД» включают в себя показатели деятельности ОАО «РЖД» и 87 его филиалов.
Общие доходы холдинга «РЖД» за 9 месяцев 2025 года достигли 2706,3 млрд рублей, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, включая:
Операционные затраты холдинга «РЖД» за 9 месяцев 2025 года составили 2272,8 млрд рублей.
Несмотря на значительное негативное воздействие внешних факторов, связанных с сокращением инвестиционной активности и замедлением экономического роста в целом, конъюнктурой российских и мировых товарных рынков, снижением объемов грузов для перевозки, постоянные усилия холдинга «РЖД» по оптимизации расходов и повышению эффективности позволили увеличить показатель EBITDA на 13,7%, до 808,1 млрд рублей. Чистая прибыль за отчетный период составила 24,9 млрд рублей.
В отчетный период продолжалось осуществление проектов, направленных на обновление локомотивного парка и восстановление объектов инфраструктуры с целью обеспечения безопасности железнодорожных перевозок.