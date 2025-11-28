В 2025 году на станциях Свердловской железной дороги было установлено более 5 тысяч светильников на светодиодах, обладающих энергосберегающими свойствами.

В рамках программы по энергосбережению и повышению эффективности использования электроэнергии, Свердловская железная дорога заменяет устройства наружного освещения на своих станциях. Вместо устаревших осветительных приборов с галогенными, люминесцентными и обычными лампами накаливания устанавливаются энергоэффективные светодиодные светильники. В 2025 году было проведено обновление на 15 станциях, в результате чего было заменено более 5 тыс. осветительных приборов.

Современные уличные светодиодные светильники были установлены на станциях Екатеринбург-Пассажирский и Шаля в Свердловской области, Голышманово, Вагай, Ишим, Малый Остров, Мангут, Шаблыкино в Тюменской области, Пермь-Сортировочная, Пермь-2, Курья, Блочная, Березники-Сортировочные в Пермском крае, Нягань (ХМАО – Югра) и Ноябрьск-1 (ЯНАО).

Специалисты СвЖД рассчитывают, что замена светильников приведет к значительному снижению потребления электроэнергии для наружного освещения станций при сохранении нормативного уровня освещенности. Так, после обновления устройств на 15 станциях экономия составит более 35 млн кВт·ч. Кроме того, новые светильники имеют более долгий срок службы и минимальные потери яркости в процессе эксплуатации.

В 2026 году планируется продолжить работы по замене устройств наружного освещения на станциях на более эффективные и экономичные, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.