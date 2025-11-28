Руководитель РЖД Олег Белозёров проследил за процессом тестирования деталей для первой высокоскоростной магистрали на Испытательном полигоне Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

28-го ноября 2025 года Олег Белозёров, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД», посетил Экспериментальное кольцо Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Щербинке, чтобы оценить прогресс испытаний компонентов для первой ВСМ.

В контексте реализации проекта ВСМ, институт приобрёл уникальное оборудование - инерционный тормозной стенд, разработанный российской компанией в соответствии с техническими требованиями РЖД. Стенд предназначен для тестирования тормозной системы поезда при имитации скорости до 450 км/ч.

На стенде можно одновременно создавать ветровую нагрузку до 30 м/с, менять температуру окружающей среды от -40°C до +50°C, регулировать влажность от 30% до 98%, а также имитировать осадки в виде снега или дождя.

По мере производства фрикционных элементов тормозной системы подвижного состава на стенде будут тестироваться тормозные диски, установленные на осях и колесах, тормозные колодки, клещевые механизмы дисковых тормозов и прочее.

«Мы ожидаем получить более 100 новых патентов и свидетельств, которые являются уникальными. Мы получим зарегистрированные права и в будущем, я уверен, будем распространять наши разработки среди коллег по всему миру», - заявил Олег Белозëров.

Кроме того, руководителю компании были продемонстрированы стендовые испытания плиты безбалластного основания стрелочного перевода будущей ВСМ. Вибрационный стенд позволяет проводить статическую и динамическую нагрузку для имитации нагрузок в критических условиях эксплуатации.

Во время тестирования на опытный образец оказывают усиленное воздействие до 25 тс/ось. Чтобы подтвердить свою надежность, плита должна выдержать почти 29 млн циклов нагружения.

Оператор из единого управляющего центра контролирует все ресурсные испытания. Эксперт разрабатывает программы для гидродомкратов и пульсаторов, определяя нагрузки и интенсивность воздействия на продукт. Все характеристики, полученные в процессе тестирования, также регистрируются здесь.