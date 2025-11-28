Транспортные пересадочные пункты МЦД и МЦК, включая станции Московской железнодорожной сети, полностью подготовлены к зимнему периоду.

14:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

64 тепловых пункта (ТПУ) (51 на Московских центральных диаметрах и 13 на Московском центральном кольце), а также 813 павильонов, готовы к работе в холодный сезон на Московской железной дороге.

В преддверии зимы были проведены работы по очистке фасадов зданий, уборке на платформах и в вестибюлях, установке дверей, которые были сняты на летний период, установке обогревателей и антискользящих полос. Для комфорта пассажиров была проведена проверка систем водоснабжения, отопления, вентиляции и другого инженерного оборудования.

С помощью видеоаналитики на пассажирских платформах проводится онлайн-мониторинг погодных условий. Это позволяет своевременно проводить уборку при обильных осадках. Температуру в помещениях малых вокзалов контролирует автоматизированная система удаленного управления.

Регулярно проводятся работы по уборке пешеходных мостов, подземных переходов и лестничных пролетов. Сформирован запас материалов и инструментов для очистки инфраструктуры от снега и льда, работники оснащены спецодеждой и инвентарем, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.