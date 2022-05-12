Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание нескольких электричек Павелецкого направления МЖД изменится во второй половине мая

2022-05-12 09:54
Расписание нескольких электричек Павелецкого направления МЖД изменится во второй половине мая
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во второй половине мая изменится расписание пригородных поездов Павелецкого направления МЖД в связи с модернизацией и обслуживанием инфраструктуры.

Так, с 14 по 31 мая железнодорожники продолжат работы по модернизации объектов энергообеспечения на участках Бирюлево – Барыбино и Домодедово – Авиационная. Работы пройдут преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в часы пик. Дневные окна назначены в выходные дни 21-22 и 28-29 мая с 08:50 до 13:50. В ночь с 18 на 19 мая заменят стрелочный перевод на станции Белые Столбы, а в ночь с 20 на 21 мая – на станции Домодедово.

В связи с этим у нескольких электричек Павелецкого направления и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Кроме того, 24-26 и 30-31 мая электропоезд № 6635 Москва – Домодедово отправлением в 00:25 будет выведен из расписания, а поезд № 6546 Аэропорт Домодедово – Москва (в 23:10) проследует до станции Домодедово.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru