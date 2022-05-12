Расписание нескольких электричек Павелецкого направления МЖД изменится во второй половине мая

09:54

Во второй половине мая изменится расписание пригородных поездов Павелецкого направления МЖД в связи с модернизацией и обслуживанием инфраструктуры.

Так, с 14 по 31 мая железнодорожники продолжат работы по модернизации объектов энергообеспечения на участках Бирюлево – Барыбино и Домодедово – Авиационная. Работы пройдут преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в часы пик. Дневные окна назначены в выходные дни 21-22 и 28-29 мая с 08:50 до 13:50. В ночь с 18 на 19 мая заменят стрелочный перевод на станции Белые Столбы, а в ночь с 20 на 21 мая – на станции Домодедово.

В связи с этим у нескольких электричек Павелецкого направления и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Кроме того, 24-26 и 30-31 мая электропоезд № 6635 Москва – Домодедово отправлением в 00:25 будет выведен из расписания, а поезд № 6546 Аэропорт Домодедово – Москва (в 23:10) проследует до станции Домодедово.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.