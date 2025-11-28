Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 400 студентов-отрядников успешно закончили рабочий семестр на Северной железнодорожной магистрали.

2025-11-28 14:23
28-го ноября 2025 года завершился студенческий трудовой семестр на Северной железной дороге. В нем приняли участие 425 студентов, готовящихся стать специалистами. Отряды сформированы из студентов высших и средних профессиональных учебных заведений. С июля по ноябрь молодые люди под руководством наставников приобрели опыт работы на предприятиях, расположенных вдоль Северной магистрали в городах Ярославль, Архангельск, Вологда, Череповец, Буй, Сыктывкар и других.

Студенты работали в пассажирском, путевом, локомотивном и энергетическом комплексах, были вожатыми в ЛОК «Сахареж», а также занимались волонтерством.

«Я уверен, что вы провели время интересно и с пользой, и это запомнится каждому из вас. Мы надеемся, что после окончания обучения вы свяжете свое будущее с железными дорогами и станете частью большой команды Северной магистрали», – заявил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Лучшим студенческим отрядом по итогам трудового семестра 2025 года был признан отряд Северной региональной дирекции железнодорожных вокзалов. Выдающиеся студенты и их наставники были награждены за добросовестное отношение к труду, инициативу и образцовое выполнение производственных задач, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

