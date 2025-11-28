"Буревестник" возобновит движение по направлению Нижний Новгород - Москва 3-го декабря 2025 года.

12:21

С 3 декабря 2025 года двухэтажные высокоскоростные поезда "Буревестник" начнут связывать Нижний Новгород и Москву. Три пары составов будут ежедневно следовать по этому маршруту, а время в пути составит примерно 4 часа.

Торжественное прибытие первого "Буревестника" из Москвы и отправка нового поезда в рейс из столицы Приволжья пройдут на вокзале Нижнего Новгорода. В мероприятии примут участие руководство ОАО "РЖД", Горьковской железной дороги и правительства Нижегородской области.

В дополнение, в рамках торжественного приема на вокзале Нижний Новгород пройдут праздничный концерт творческих коллективов Центрального Дворца культуры железнодорожников и фотовыставка, посвященная истории "Буревестника".

Уважаемые жители Нижнего Новгорода и представители прессы, мы приглашаем вас на торжественное событие, посвященное запуску "Буревестника"!

Аккредитация СМИ для фото- и видеосъемки проводится заранее. Необходимо отправить свои данные (ФИО и номер телефона) в ответном письме на электронный адрес ncos_PugachevAD@grw.rzd.ru (начальник отдела по работе со СМИ ГЖД Пугачев Алексей, тел.: 8 (831) 248-47-55).

Дата и время сбора: 3 декабря 2025 года, 14:00.

Место проведения: центральный зал железнодорожного вокзала Нижний Новгород (пл. Революции, д. 2А).

Программа мероприятия на 3 декабря 2025 года: