Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Буревестник" возобновит движение по направлению Нижний Новгород - Москва 3-го декабря 2025 года.

2025-11-28 12:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 3 декабря 2025 года двухэтажные высокоскоростные поезда "Буревестник" начнут связывать Нижний Новгород и Москву. Три пары составов будут ежедневно следовать по этому маршруту, а время в пути составит примерно 4 часа.

Торжественное прибытие первого "Буревестника" из Москвы и отправка нового поезда в рейс из столицы Приволжья пройдут на вокзале Нижнего Новгорода. В мероприятии примут участие руководство ОАО "РЖД", Горьковской железной дороги и правительства Нижегородской области.

В дополнение, в рамках торжественного приема на вокзале Нижний Новгород пройдут праздничный концерт творческих коллективов Центрального Дворца культуры железнодорожников и фотовыставка, посвященная истории "Буревестника".

Уважаемые жители Нижнего Новгорода и представители прессы, мы приглашаем вас на торжественное событие, посвященное запуску "Буревестника"!

Аккредитация СМИ для фото- и видеосъемки проводится заранее. Необходимо отправить свои данные (ФИО и номер телефона) в ответном письме на электронный адрес ncos_PugachevAD@grw.rzd.ru (начальник отдела по работе со СМИ ГЖД Пугачев Алексей, тел.: 8 (831) 248-47-55).

Дата и время сбора: 3 декабря 2025 года, 14:00.

Место проведения: центральный зал железнодорожного вокзала Нижний Новгород (пл. Революции, д. 2А).

Программа мероприятия на 3 декабря 2025 года:

  • 14:00 – собрание представителей прессы (главный зал вокзального здания Нижний Новгород, пл. Революции, д. 2А);
  • 14:00–14:30 – просмотр фотоэкспозиции о истории «Буревестника» и выступления артистических групп ЦДКЖ;
  • 14:40 – приезд первого «Буревестника» из Москвы (платформа № 1, путь № 1);
  • 14:40–14:55 – прием почетных гостей и пресс-брифинг (на платформе №1 у Царского павильона);
  • 14:55–15:05 – осмотр нового подвижного состава представителями прессы;
  • 15:05–15:25 – фото- и видеосъемка представителями прессы посадки пассажиров в поезд и проведение экспресс-интервью;
  • 15:29 – отправление «Буревестника» в первый рейс из Нижнего Новгорода, информировала служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru